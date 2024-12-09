Камин Борис Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамин Борис Антон.

Камин Борис Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Камин Борис Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Хреновской в. и села

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.