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Загурский Артем Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Загурский Артем Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Серогозской, В. Торбы

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