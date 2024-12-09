Тремасов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТремасов Иван

Тремасов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тремасов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Керамсур., с. Кочушов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.