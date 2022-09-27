Мунтян Давид Конст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМунтян Давид Конст.

Мунтян Давид Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мунтян Давид Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Кишкарен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.