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Ибрагимов Закий Исмаг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ибрагимов Закий Исмаг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Алькеевской

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