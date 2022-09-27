Янин Егор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнин Егор Антонович

Янин Егор Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Янин Егор Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, Пылковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.