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Сафаев Мусса Невметулич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сафаев Мусса Невметулич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, с. Суфагоузеня

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