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Димент Дав. Хаим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Димент Дав. Хаим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, м. Комаи

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