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Комышенко Макс. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Комышенко Макс. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Епанчинской

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