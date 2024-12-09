Харитонов Алексей Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Алексей Фед.

Харитонов Алексей Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харитонов Алексей Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Карбулакская, с. Завьяловки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.