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Селиверстов Иван Ефимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Селиверстов Иван Ефимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Чернский уезд, Троицк., д. Зав. Хутора.

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