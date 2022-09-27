Шестопалов Андрей Петров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестопалов Андрей Петров.

Шестопалов Андрей Петров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шестопалов Андрей Петров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Карачевский уезд, Бошиской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.