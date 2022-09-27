Гуров Гр. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуров Гр. Степ.

Гуров Гр. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуров Гр. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Ждамирской Чирково

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.