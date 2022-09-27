Вескребенцев Дмитр. Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВескребенцев Дмитр. Моисеев

Вескребенцев Дмитр. Моисеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вескребенцев Дмитр. Моисеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Тарасовск.Солдатское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.