Герасименко Вас. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасименко Вас. Сем.

Герасименко Вас. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Герасименко Вас. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Золотобалк., Фирсовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.