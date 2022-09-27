Мелехин Илья Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелехин Илья Тим.

Мелехин Илья Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мелехин Илья Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд, Кайгородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.