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Пролкин Василий Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пролкин Василий Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Кириклеевской

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