Ягодкин Степ. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгодкин Степ. Петр.

Ягодкин Степ. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ягодкин Степ. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Даниловск. д. Иванов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.