Позняков Вяч. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозняков Вяч. Вас.

Позняков Вяч. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Позняков Вяч. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, г. Елец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.