Федосеев Николай Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Николай Федоров

Федосеев Николай Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федосеев Николай Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.