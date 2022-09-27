Мирончук Лаз. Исаак. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирончук Лаз. Исаак.

Мирончук Лаз. Исаак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мирончук Лаз. Исаак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.