Куриловский Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуриловский Иван Андреев

Куриловский Иван Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куриловский Иван Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Васкоутской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close