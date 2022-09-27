Кукушкин Ефим Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукушкин Ефим Дмитр.

Кукушкин Ефим Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кукушкин Ефим Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Заручьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.