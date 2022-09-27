Конуруткин Егор Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонуруткин Егор Прокофьевич

Конуруткин Егор Прокофьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Конуруткин Егор Прокофьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Корлыханово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.