Погорелов Анд. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогорелов Анд. Вас.

Погорелов Анд. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Погорелов Анд. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, д. Поваренинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.