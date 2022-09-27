Попов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Иван Матвеевич

Попов Иван Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Иван Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Верхотурский уезд, д. Елкинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.