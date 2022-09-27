Волов Прокофий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолов Прокофий Петрович

Волов Прокофий Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волов Прокофий Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Орский уезд, Преображенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.