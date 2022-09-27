Самусев Николай Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамусев Николай Захар.

Самусев Николай Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самусев Николай Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, д. Сулитановки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.