Редько Ив. Аким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедько Ив. Аким.

Редько Ив. Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Редько Ив. Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.