Махно Як. Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахно Як. Емел.

Махно Як. Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Махно Як. Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Худолоевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.