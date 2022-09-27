Лящук Андрей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛящук Андрей Петров

Лящук Андрей Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лящук Андрей Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Григорьев., с. Медыново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.