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Лысогор Яков Максимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лысогор Яков Максимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, м. Горек

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