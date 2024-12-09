Ходаталев Александр Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодаталев Александр Сергеев

Ходаталев Александр Сергеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ходаталев Александр Сергеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Покровский уезд, Филиппов., д. Зубцово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.