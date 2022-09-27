Аляпов Сафон Филип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАляпов Сафон Филип.

Аляпов Сафон Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аляпов Сафон Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Екатеринской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.