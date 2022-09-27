Рябущенко Гавр. Тит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябущенко Гавр. Тит.

Рябущенко Гавр. Тит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябущенко Гавр. Тит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.