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Силин Род. Евстаф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Силин Род. Евстаф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Григорьевской

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