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Голов Алексей Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голов Алексей Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Бурмакинск., д. Шаруп.

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