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Лисин Никифор Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лисин Никифор Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Подкуровская, д. Яс.-Ташлы

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