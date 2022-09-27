Миляев Андрей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиляев Андрей Федоров

Миляев Андрей Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миляев Андрей Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Павловский уезд, Гвазданская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.