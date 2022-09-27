Песоцкий Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПесоцкий Иван Федоров

Песоцкий Иван Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Песоцкий Иван Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Нов-Хрещ., с. Козловки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.