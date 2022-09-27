Кобаиро Иосиф Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобаиро Иосиф Прок.

Кобаиро Иосиф Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кобаиро Иосиф Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Кашевахской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.