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Ширлиль Генр. Ансов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ширлиль Генр. Ансов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Виндавский уезд, г. Виндава

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