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Субуханкулов Биллял Юсуфов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Субуханкулов Биллял Юсуфов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Сафаровская

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