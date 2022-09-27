Арен Юрий Гансов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрен Юрий Гансов.

Арен Юрий Гансов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Арен Юрий Гансов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Ревельский уезд, Негат

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.