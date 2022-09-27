Кутанов Мих. Леонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутанов Мих. Леонт.

Кутанов Мих. Леонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кутанов Мих. Леонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Сукроменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.