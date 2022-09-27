Самороднов Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамороднов Егор Васильевич

Самороднов Егор Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самороднов Егор Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Малоглущской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.