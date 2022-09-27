Игнатюк Корнил. Ос. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатюк Корнил. Ос.

Игнатюк Корнил. Ос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Игнатюк Корнил. Ос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Влодавский уезд, гм. Словатичи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.