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Семков Иван Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семков Иван Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Макарьевская д.Дерябино.

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