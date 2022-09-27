Шахов Александр Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахов Александр Егор.

Шахов Александр Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шахов Александр Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд, Савин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.