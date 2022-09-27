Пури Ян Юрьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПури Ян Юрьев

Пури Ян Юрьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пури Ян Юрьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Феллинский уезд, Тарвастской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.